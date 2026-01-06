Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Αμυντική κατάρρευση στο 2ο ημίχρονο και ήττα για τους “ερυθρόλευκους” στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός για ένα ημίχρονο, διατήρησε μικρό προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα αλλά κατέρρευσε στο δεύτερος μέρος και κυρίως στην 4η περίοδο για να γνωρίσει την ήττα με 88-80 από την Φενέρμπαχτσε.

Οι “Πειραιώτες” δεν κατάφεραν να σταθούν αμυντικά στο δεύτερο μέρος και επέτρεψαν στην Φενέρμπαχτσε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης για την 20η αγωνιστική της EuroLeague. Μάλιστα, μετά την 3η περίοδο που έληξε ισόπαλη 62-62, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκε 26 πόντους με την κάτοχο του τίτλου της EuroLeague να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα.

Στο 11-8 έπεσαν οι ερυθρόλευκοι (6-3 εντός και 5-5 εκτός έδρας), που το βράδυ της Παρασκευής (9/1) θα υποδεχθούν την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στο 13-6 ανέβηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης (8-3 εντός και 5-3 εκτός έδρας), η οποία έχει 10 νίκες στις τελευταίες 11 αγωνιστικές. Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (17 πόντοι, 8/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ) ήταν ασταμάτητος, Μπόστον με 14 πόντους και Μπάλντουιν που γέμισε την στατιστική (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ) έκαναν την διαφορά για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Για τους ηττημένους, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν κορυφαίος με 24 πόντους, 16 είχε ο Ντόντα Χολ, ενώ από 15 πρόσθεσαν Ντόρσει και Φουρνιέ. Στην 21η αγωνιστική η Φενέρμπαχτσε θα παίξει στο Ντουμπάι (8/1 στις 18:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (9/1 στις 21:15).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Σίλβα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80