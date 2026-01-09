Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Με «καυτό» Βεζένκοφ επέστρεψε στις νίκες

Σε «αναμμένα κάρβουνα» για τον τραυματισμό του Μόρις

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-80 της Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής 9/1.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να χαρούν όσο θα ήθελαν τη νίκη καθώς έχασαν με τραυματισμό στην 4η περίοδο τον Μόντε Μόρις, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος και πλέον άπαντες περιμένουν να δουν το μέγεθος του τραυματισμού του Αμερικανού γκαρντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν σε 12-8 το ρεκόρ τους, ενώ στον αντίποδα, οι Γερμανοί είδαν το σερί των δύο νικών να σταματάει στον Πειραιά και το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-14.

