Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Με «καυτό» Βεζένκοφ επέστρεψε στις νίκες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-80 της Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής 9/1.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να χαρούν όσο θα ήθελαν τη νίκη καθώς έχασαν με τραυματισμό στην 4η περίοδο τον Μόντε Μόρις, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος και πλέον άπαντες περιμένουν να δουν το μέγεθος του τραυματισμού του Αμερικανού γκαρντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν σε 12-8 το ρεκόρ τους, ενώ στον αντίποδα, οι Γερμανοί είδαν το σερί των δύο νικών να σταματάει στον Πειραιά και το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-14.