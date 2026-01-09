Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: «Πάγωσε» το ΣΕΦ από τον τραυματισμό του Μόρις

Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής 9/1.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς ο Μόντε Μόρις γύρισε σοβαρά τον αστράγαλο του και αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, άπαντες στον Ολυμπιακό αναμένονται να μάθουν τα νεότερα από το μέγεθος του τραυματισμού του.