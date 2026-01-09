Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: «Πάγωσε» το ΣΕΦ από τον τραυματισμό του Μόρις

Εν αναμονή του μεγέθους του τραυματισμού του

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής 9/1.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με τους Βαυαρούς ο Μόντε Μόρις γύρισε σοβαρά τον αστράγαλο του και αποχώρησε από το παρκέ κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.

Πλέον, άπαντες στον Ολυμπιακό αναμένονται να μάθουν τα νεότερα από το μέγεθος του τραυματισμού του.

