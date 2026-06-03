Φωτιά στον Ασπρόπυργό: Eντοπίστηκε από drone επιτήρησης – Ερευνά τα αίτια η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 3/6 όταν ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου και εντοπίστηκε από drone επιτήρησης.

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Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφθασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη προσβολή.

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο. Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα.

Απο την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορριμμάτα και ογκώδη αντικείμενα.