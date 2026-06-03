Νυφούδης: «Η ΕΛ.Α.Σ έχει και χαράζει μια αυτόνομη πορεία για τις εκλογές»

Στο γεγονός ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει τη δική της αυτόνομη πορεία για τις εκλογές αναφέρθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Νίκος Νυφουδής.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστέρα αλλά και ενδεχόμενες συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

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«Καταρχάς θέλουμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, όλους τους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν να συνταχθούν σε έναν κοινό σκοπό. Ο κοινός σκοπός είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Η κ. Αχτσιόγλου παραιτήθηκε, όχι μόνο από τη Νέα Αριστερά, και ως βουλεύτρια. Άρα, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή, όλοι όσοι θέλουν να συνταχτούν πρέπει να μην είναι βουλευτές. Από κει και πέρα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές.

Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, οπότε αυτό αφορά την κυρία Αχτσιόγλου αν θέλει να καταθέσει τον εαυτό της και να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Η κ. Αχτσιόγλου, όπως οι χιλιάδες εθελοντές που έχουν υπογράψει την πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να συνταχθεί και να συμμετάσχει» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Έχουμε συνταχθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήμασταν μαζί του το προηγούμενο διάστημα και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νέα του προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα σας εκπλήξουμε ευχάριστα, αρκεί να μας δώσετε λίγο χρόνο να ξεδιπλώσουμε και το πρόγραμμά μας και αρκετά νέα πρόσωπα που θα έρθουν μέσα από αυτούς που υπογράφουν από την ιστοσελίδα μας.

Το επικοινωνιακό πλάνο είναι ο πρόεδρος, ο ίδιος, μέσα από τις πλατφόρμες επικοινωνίας, μέσα από τα social media, θα βγαίνει και θα ανακοινώνει τη δέσμη των πολιτικών που θα μας εκφράζουν και τη δέσμη όλων αυτών των οποίων θα μας δεσμεύουν μετά τις επόμενες εκλογές. Οπότε θέλουμε λίγο υπομονή. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Και καθώς μεγαλώνει η ομάδα και εμπλουτίζονται τα στελέχη, αυτό γίνεται πραγματικό πρόγραμμα, κομματικό και πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας».

Για τις δημοσκοπήσεις, ο Νίκος Νυφούδης τόνισε: «Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τις πρώτες εβδομάδες μας γεμίζουν με μεγάλη ευθύνη και χαρά, συγκρατημένα, γιατί ο κόσμος περιμένει από εμάς τις επόμενες ημέρες να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας. Από κει και πέρα δείχνει ότι αυτό το οποίο ώθησε τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναμπεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, δημιουργώντας την ΕΛ.Α.Σ, είναι εκεί και είναι επαρκτό. Δηλαδή κάτι που απέτυχαν να κάνουν τα κόμματα που υπήρχαν μέχρι πριν δημιουργηθεί η ΕΛ.Α.Σ. Τρία χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χώρο σε όλα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να συνεργαστούν, να συνομιλήσουν, να δημιουργήσουν έναν νέο, μια νέα προσπάθεια ώστε να έχουν μια δυνατή φωνή απέναντι στον πολίτη, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Αυτό ώθησε τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναμπεί στην κεντρική πολιτική σκηνή εδώ και μερικούς μήνες. Το ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο.

Η αφετηρία είναι αυτό που ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα, οπότε μετράμε και τον εαυτό μας και την προσπάθειά μας, ξεκινώντας από αυτά τα ποσοστά που είδαμε την τελευταία εβδομάδα. Θεωρώ ότι θέλει πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά από εμάς. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα 75% των Ελλήνων, οι οποίοι αποδοκιμάζουν την πολιτική της κυβέρνησης. Άρα, να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς».

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Τέλος, για τις συνεργασίες δήλωσε: «H ΕΛ.Α.Σ δημιουργήθηκε γιατί ακριβώς αυτά τα κόμματα απέτυχαν να συνεργαστούν. Πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είχαν την ευκαιρία τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, αρνιόταν κάθε προσπάθεια και του κ. Φάμελλου ή οποιουδήποτε άλλου κόμματος να συνεργαστεί. Η ΕΛ.Α.Σ δεν έχει αυτό ως ορίζοντα. Η ΕΛ.Α.Σ έχει μια αυτόνομη πορεία.

Θα μετρηθούμε στις εκλογές. Θεωρούμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα είμαστε εκεί να εκφράσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η ΕΛ.Α.Σ έχει και χαράζει μια αυτόνομη πορεία για τις εκλογές. Οπότε δημιουργούμε ένα κόμμα που ξεκινά από την κοινωνία και επιστρέφει στην κοινωνία. Δεν μας αφορά οποιαδήποτε κουβέντα συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο κόμμα».