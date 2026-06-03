Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι διαιτητές του Game 1 στο ΣΕΦ

Γνωστοί έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης 3/6 οι διαιτητές του Game 1 των τελικών της Basket League στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα το ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ θα διευθύνουν οι: Τσαρούχα-Τσιμπούρης-Κατραχούρας, όπως έγινε και επίσημα γνωστό λίγες ώρες πριν τον μεγάλο πρώτο τελικό.