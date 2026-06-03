Κένυα: Το κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα θα λειτουργήσει παρά τη δικαστική απαγόρευση

Η Κένυα θα λειτουργήσει το κέντρο καραντίνας για τους Αμερικανούς πολίτες που εκτέθηκαν στον ιό Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άντεν Ντουάλε, παρά τις αντιδράσεις στη χώρα αλλά και τη δικαστική απόφαση που ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή αυτού του σχεδίου.

Πολλοί Κενυάτες φοβούνται ότι η επιδημία θα εξαπλωθεί στη χώρα τους, η οποία δεν συνορεύει με τη ΛΔ του Κονγκό και δεν έχει καταγράψει κανένα κρούσμα μέχρι τώρα. Πολλά χρόνια κακοδιαχείρισης και διαφθοράς έχουν αποδυναμώσει το υγειονομικό σύστημα στην Κένυα.

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«Η αεροπορική βάση της Λαϊκιπία είναι το ένα από τα 23 κέντρα καραντίνας και απομόνωσης που κατασκευάζουμε. Και δεν θα σταματήσουμε» είπε ο Ντουάλε στο κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι το κέντρο αυτό δεν θα στεγάσει μόνο αλλοδαπούς. «Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα το παράνομο», επέμεινε.

Στις μαζικές κινητοποιήσεις κατά της κατασκευής του κέντρου στο Νανιούκι, μια πόλη κοντά στη Λαϊκιπία, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι – από σφαίρες, όπως κατήγγειλαν προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα ενημέρωσης της Κένυας μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας διέταξε την περασμένη εβδομάδα να ανασταλεί η λειτουργία του κέντρου, που ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη Παρασκευή. Την Τρίτη, παρέτεινε την απαγόρευση λειτουργίας και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα «όλες τις συμφωνίες» που έχει κάνει για την κατασκευή του, μέσα σε επτά ημέρες.

Εκτός από τη ΛΔ του Κονγκό, κρούσματα του Έμπολα έχουν καταγραφεί μόνο στην Ουγκάντα.