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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος και επίσημα από τον Άρη ο Μίλιτσιτς – Ανακοινώνεται η «βόμβα» με Σπανούλη

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Τέλος και επίσημα από τον Άρη ο Μίλιτσιτς – Ανακοινώνεται η «βόμβα» με Σπανούλη
Γεράσιμος Λυμπέρης

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Άρη ο Ίγκορ Μίλιτσιτς όπως έγινε και επίσημα γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης 3/6.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός αποχωρεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι έτοιμη να ανακοινώσει το μεγάλο deal με τον Βασίλη Σπανούλη.

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«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ευχαριστεί τον Igor Milicic για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του» αναφέρει η ανακοίνωση.

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