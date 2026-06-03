Μουντιάλ 2026: Η αποστολή της εθνικής Ιράν φτάνει στο Μεξικό την Κυριακή

Η αποστολή της εθνικής Ιράν θα φτάσει στο Μεξικό την ερχόμενη Κυριακή ενόψει της συμμετοχής της στο Μουντιάλ 2026 που αρχίζει επίσημα στις 11 Ιουνίου.

“Η εθνική ομάδα του Ιράν θα αναχωρήσει από την Αττάλεια για την Τιχουάνα στις 3:20 μ.μ. το Σάββατο 6 Ιουνίου και αναμένεται να φθάσει στο Μεξικό στις 1:30 π.μ. την Κυριακή 7 Ιουνίου” αναφέρει στην ενημέρωσή της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν.

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Οι παίκτες της Εθνικής Ιράν προετοιμάστηκαν το τελευταίο διάστημα για το Μουντιάλ 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας και εξακολουθούν να περιμένουν τις βίζες τους για τις ΗΠΑ.

“Θα λάβουμε μεξικανική βίζα αύριο (Τρίτη) ή μεθαύριο (Τετάρτη) και στη συνέχεια θα μας εκδοθεί γρήγορα αμερικανική βίζα”, δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, το βράδυ της Δευτέρας (01.06.2026) και πρόσθεσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα πετάξει από την Τουρκία στην Ισπανία το Σάββατο πριν κατευθυνθεί στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία άφιξης των παικτών της «Team Melli» στην Τιχουάνα.

Η γεωπολιτική κατάσταση έχει ήδη αναγκάσει την ομάδα του Ιράν να μεταφέρουν το προπονητικό τους κέντρο την τελευταία στιγμή, από το αρχικό τους σχέδιο στο Τουσόν της Αριζόνα (ΗΠΑ).