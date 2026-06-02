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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φορτούνης: Επέστρεψα στην οικογένεια μου – Ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να είναι στην κορυφή (Βίντεο)

«Θέλω να ξαναδώ τον κόσμο γιατί μου έλειψε»

Φορτούνης: Επέστρεψα στην οικογένεια μου – Ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να είναι στην κορυφή (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Κώστας Φορτούνης στις πρώτες του δηλώσεις έστειλε το δικό του μήνυμα για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Όπως τόνισε μιλώντας στην κάμερα του Olympiacos TV ο Ολυμπιακός θα πρέπει τη νέα χρονιά να κατακτήσει όλους τους στόχους του.

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«Έχω μεγάλη χαρά που επιστρέφω σε γνωστά λημέρια, στην οικογένεια μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει, έχω δώσει τα πάντα και έχω να δώσω και άλλα. Ήθελα να γυρίσω και ήταν μονόδρομος για εμένα.

Τη νέα χρονιά θέλω η ομάδα να είναι δυνατή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Θέλω να ξαναδώ τον κόσμο γιατί μου έλειψε» είπε ο Κώστας Φορτούνης.

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