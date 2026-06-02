Οι πρώτες εικόνες του Κώστα Φορτούνη μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Φορτούνης μετά από δυο χρόνια στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε να επιστρέφει στον Ολυμπιακό.

Το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές έγινε επίσημο το απόγευμα της Τρίτης 2/6, με τον Ολυμπιακό να το ανακοινώνει μέσα από τα social media του συλλόγου.

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Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα ανήρτησε και τις πρώτες εικόνες του Κώστα Φορτούνη με τη φανέλα των Πειραιωτών, να ποζάρει στα γραφεία του συλλόγου.