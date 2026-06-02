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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι πρώτες εικόνες του Κώστα Φορτούνη μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό

Μετά από δυο χρόνια στη Σαουδική Αραβία

Οι πρώτες εικόνες του Κώστα Φορτούνη μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό
Facebook/Olympiacos
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Κώστας Φορτούνης μετά από δυο χρόνια στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε να επιστρέφει στον Ολυμπιακό.

Το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές έγινε επίσημο το απόγευμα της Τρίτης 2/6, με τον Ολυμπιακό να το ανακοινώνει μέσα από τα social media του συλλόγου.

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Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα ανήρτησε και τις πρώτες εικόνες του Κώστα Φορτούνη με τη φανέλα των Πειραιωτών, να ποζάρει στα γραφεία του συλλόγου.

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