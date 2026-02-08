Ολυμπιακός – Καρδίτσα 102-87: Νέα “100στάρα” για τους “ερυθρόλευκους”

«Ανεβάζοντας» στροφές κατά διαστήματα ο Ολυμπιακός επικράτησε με σχετική άνεση στο ΣΕΦ του Προμηθέα Πάτρας, με 102-87.

Το παιχνίδι διεξήχθη για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League και με το θετικό αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα.

Οι Πατρινοί φανέρωσαν μαχητικό πνεύμα, μετρώντας σημαντικές απουσίες στο παρκέ (σ.σ. είχαν απόντες τους Αντώνη Καραγιαννίδη, Ρομπ Γκρέι, Κένταλ ΜακΚάλουμ, Λέιτον Χάμοντς).

Οι Πειραιώτες «έγραψαν» 40 ασίστ στο ματς σημειώνοντας ρεκόρ για την GBL, το οποίο κρατούσε από το 1994 (38) και είχαν πρώτο σκόρερ τον Άλεκ Πίτερς (24 πόντοι, με 5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Ξεχώρισαν για τους Αχαιούς οι Κλοντέλ Χάρις (18 πόντοι, με 6/11 τρίποντα), Κένταλ Κόλμαν (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

Βρίσκοντας, κυρίως, τον Χαλ στη ρακέτα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο τρίλεπτο της αναμέτρησης στο 10-4. Διαφορά η οποία, με τη συνδρομή των Πίτερς, Γουόρντ, «ανέβηκε» στο 7’ στο +13 (22-9) και στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου στο +20 (35-15).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 με τον Χάρις (3/3 τρίποντα), ο Προμηθέας πλησίασε στο 12’ στους 11 πόντους (35-24), ωστόσο, με τους Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Τζόουνς να μπαίνουν στην εξίσωση, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν εκ νέου στο +19 (46-27 στο 15΄) και με την έναρξη της τρίτης περιόδου στο +22 (60-38).

Στο 22’ οι Αχαιοί «έριξαν» τη διαφορά στους 13 πόντους (60-47) και δύο λεπτά αργότερα, με τους Τάκερ, Μπαζίνα να εκτελούν, στους 9 (24’ 63-54). Ο Ολυμπιακός «απάντησε» με επιμέρους 20-5, απέκτησε στο 29’ «αέρα» 24 πόντων (83-59) και τελείωσε, επί της ουσίας, με το ματς.

Στο 37’ οι Πειραιώτες έφτασαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +27 (100-73).

*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ του αγώνα στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου και των οπαδών του Ολυμπιακού που έχασαν τη ζωή τους το 1981 στην τραγωδία της «Θύρας 7».

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Θεωνάς, Τσάνταλη

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Ντόρσεϊ 9 (3), Πίτερς 24 (5), Χολ 15, Μπουρνελές 2, Βεζένκοφ 15 (2), Νετζήπογλου 14 (2), Μιλουτίνοφ 4, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 3 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάρις 18 (6), Τάκερ 16 (3), Κόλμαν 18 (2), Μπαζίνας 13 (3), Μπέλο-Οσάτζι 6, Πλώτας 9, Σταμούλος 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης , Σταυρακόπουλος.