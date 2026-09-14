Παναθηναϊκός: Θλάση β’ βαθμού ο Ταμπόρδα – Πόσο θα μείνει εκτός

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με τον Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 20 ημέρες.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση β’ βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού ποδιού.

Χάνει Κηφισιά και Καλαμάτα

Ο Ταμπόρδα δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση Κυπέλλου της Τετάρτης (16/9) απέναντι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Παράλληλα, θα απουσιάσει και από το παιχνίδι της Κυριακής (20/9, 19:30) με την Καλαμάτα στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Οριακά έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Το διάστημα της απουσίας του καθιστά οριακή τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Η πορεία της αποθεραπείας του θα κρίνει εάν θα μπορέσει να τεθεί εγκαίρως στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.