Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Σαλάχ-Εντίν – Η συμφωνία με τη Ρόμα και η οψιόν αγοράς

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Ρόμα.

Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση των πράσινων.

Η οψιόν αγοράς από τη Ρόμα

Όπως είχε γράψει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα, το deal περιλαμβάνει προαιρετική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.

Η ενεργοποίησή της δεν συνδέεται υποχρεωτικά με συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, αλλά θα βρίσκεται στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Εφόσον οι «πράσινοι» αποφασίσουν να την αξιοποιήσουν, ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Σαλάχ-Εντίν είχε φτάσει στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.

Από τις ακαδημίες του Άγιαξ στην Τβέντε

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ. Άρχισε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Άλκμααρ και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον «Αίαντα» πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2021-22, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε δανεικός στην Τβέντε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν την ομάδα του Ένσεντε στην οριστική απόκτησή του στα μέσα της σεζόν 2023-24. Παρέμεινε στην Τβέντε για περίπου ενάμιση χρόνο, ξεχωρίζοντας τόσο στο ολλανδικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η μεταγραφή στη Ρόμα και το πρωτάθλημα με την Αϊντχόφεν

Τον Φεβρουάριο του 2025 η Ρόμα δαπάνησε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός στην Αϊντχόφεν, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Σαλάχ-Εντίν προσφέρει στον Παναθηναϊκό μία ακόμη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, διαθέτοντας παραστάσεις από την Eredivisie, τη Serie A και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία του στην Εθνική Μαρόκου

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, προτού επιλέξει να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο ανδρών.

Έκανε το ντεμπούτο του στις 14 Νοεμβρίου 2025, απέναντι στη Μοζαμβίκη, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Μουντιάλ αγωνίστηκε απέναντι στη Βραζιλία, την Αϊτή και την Ολλανδία, ενώ ξεκίνησε βασικός στον προημιτελικό του Μαρόκου με τη Γαλλία.

«Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού», καταλήγει η ανακοίνωση του συλλόγου.