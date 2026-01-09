Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Πότε ορίστηκε η ημερομηνία του αγώνα από την EuroLeague
Είχε ακυρωθεί λόγω της κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική εκείνη την ημέρα
Νέα ημερομηνία για το παιχνίδι Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είχε ακυρωθεί λόγω κακοκαιρίας τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15) σύμφωνα με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην Αττική εκείνη την ημέρα.
