Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Πότε ορίστηκε η ημερομηνία του αγώνα από την EuroLeague

Νέα ημερομηνία για το παιχνίδι Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είχε ακυρωθεί λόγω κακοκαιρίας τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15) σύμφωνα με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην Αττική εκείνη την ημέρα.