Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο της βαθμολογίας της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, για το ματς της 14ης αγωνιστικής που ακυρώθηκε στις 4/12/2025 λόγω κακοκαιρίας.

Η διαιτητική τριάδα που ορίστηκε για τον συναρπαστικό αγώνα είναι οι οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Ουγκέ Τεπενιέ.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ, μιας και αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 δηλαδή μετά την ημερομηνία που έπρεπε να έχει διεξαχθεί ο αγώνας.