Ολυμπιακός: Εκτός ο Τζόσεφ για το παιχνίδι με την Βαλένθια – Η εξήγηση Μπαρτζώκα

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με την Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα ταξιδέψουν τη Δευτέρα (23/03) για τη Βαλένθια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει στις δηλώσεις του τον λόγο για τον οποίο έμεινε εκτός ο Κόρι Τζόσεφ.

“Θα ήθελα τη συγκεκριμένη στιγμή όλοι να έχουν συμμετοχή και να μοιράζονται τον χρόνο στα παιχνίδια. Πίσω από τον Γουόκαπ, και οι τρεις παίκτες είναι πολύ καλοί, όλοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά και όλοι έχουν την ικανότητα να παίξουν το παιχνίδι.

Είναι πολλά μικρά πράγματα που οδηγούν στην απόφαση. Πρέπει να κάνουμε ένα rotation για να είναι όλοι σε καλή κατάσταση”, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι 13 παίκτες που θα ταξιδέψουν στη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό: Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Τζόους, Χολ, Μιλουτίνοβ