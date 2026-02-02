Ολυμπιακός: “Δένει” τον Ζέλσον Μάρτινς με νέο συμβόλαιο

Ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει τον Ζέλσον Μάρτινς στο δυναμικό του και τα επόμενα χρόνια καθώς η ομάδα έφτασε σε συμφωνία με τους εκπροσώπους του παίκτη για νέο συμβόλαιο.

Παρά το γεγονός ότι είχε το δικαίωμα να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Πορτογάλου ακραίου, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προσφέρει νέο συμβόλαιο για να τον διατηρήσει στην ομάδα τα επόμενα χρόνια.

Ο Μαρτίνς “μετράει” πλέον 76 συμμετοχές, με 13 γκολ και 13 ασίστ, ενώ σκόραρε και στον πρόσφατο “τελικό” πρόκρισης με τον Άγιαξ, στη League Phase του Champions League.