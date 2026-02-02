Ολυμπιακός: “Δένει” τον Ζέλσον Μάρτινς με νέο συμβόλαιο
Νέο συμβόλαιο μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Champions League
Ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει τον Ζέλσον Μάρτινς στο δυναμικό του και τα επόμενα χρόνια καθώς η ομάδα έφτασε σε συμφωνία με τους εκπροσώπους του παίκτη για νέο συμβόλαιο.
Παρά το γεγονός ότι είχε το δικαίωμα να ανανεώσει μονομερώς το συμβόλαιο του Πορτογάλου ακραίου, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προσφέρει νέο συμβόλαιο για να τον διατηρήσει στην ομάδα τα επόμενα χρόνια.
Ο Μαρτίνς “μετράει” πλέον 76 συμμετοχές, με 13 γκολ και 13 ασίστ, ενώ σκόραρε και στον πρόσφατο “τελικό” πρόκρισης με τον Άγιαξ, στη League Phase του Champions League.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις