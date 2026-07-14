Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο – 17 τραυματίες από επιθέσεις drones σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο (βίντεο)

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας πως πύραυλοι πλησίαζαν το Κίεβο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

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Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε τρία σημεία στη συνοικία Χολοσίφσκι, στον νότιο τομέα της πόλης, κατά τον δήμαρχο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο καθώς και τον επικεφαλής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα προτού ακουστούν τουλάχιστον έξι εκρήξεις. Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 50 λεπτά.

Στο μεταξύ, στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο έξω από το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), προπολεμικά τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ.

Η νέα ρωσική επίθεση καταγράφτηκε ώρες αφού ηγέτες χωρών της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», σύμμαχοι της Ουκρανίας, συναντήθηκαν στο Παρίσι χθες για να αυξήσουν τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και να εντείνουν την πίεσή τους στη Μόσχα.

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Εννιά ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν στη συνάντηση τη δημιουργία «εντελώς αμυντικής» συμμαχίας για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων» στην Ευρώπη.

President Volodymyr Zelensky announced the creation of the Integrated Anti-Ballistic Defense Coalition in Paris on July 13. The initiative, consisting of Ukraine and nine European partners, aims to establish a shared European missile shield.



A central focus of the coalition is… pic.twitter.com/t0zvmu5JS5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 13, 2026

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ιστορική ημέρα για όλους μας». Δεν έχει σταματήσει να ζητεί από τους συμμάχους του περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών και των υπερηχητικών πυραύλων που πλήττουν καθημερινά τη χώρα του, με φόντο δημοσιεύματα για την έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με αυξανόμενο αριθμό πυραύλων, ιδίως βαλλιστικών, ταχύτερων, δυσκολότερο να αναχαιτιστούν από τους πυραύλους κρουζ.

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Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό που σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο ήταν εύρους άνευ προηγουμένου τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου.