Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την Άρσεναλ και στρέφει το ενδιαφέρον του στο ντέρμπι της Κυριακής 5/10 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι.