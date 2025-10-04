Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ κόντρα στον ΠΑΟΚ
Οι επιλογές του Ισπανού
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την Άρσεναλ και στρέφει το ενδιαφέρον του στο ντέρμπι της Κυριακής 5/10 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Μπρούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Σιπιόνι, Ταρέμι, Τζολάκης, Βέζο, Γιαζίτζι.
