Ολυμπιακός: “Αυτή είναι η πρόταση του στον Ταρίκ Τζόουνς” – Τι λένε δημοσιεύματα από την Σερβία

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να ψάχνεται για ακόμη μία προσθήκη πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών στην EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μόντε Μόρις.

Οι “ερυθρόλευκοι” ψάχνονται για την απόκτηση ενός σέντερ που θα αποτελεί σημείο αναφοράς πίσω από τον Νικόλα Μιλουτίνοφ. Στο ραντάρ της ομάδας του Πειραιά βρίσκεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Παρτιζάν που φαίνεται να έχει καταρρεύσει μετά την παραίτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, το ρεπορτάζ στη Σερβία από τη Mozzart πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει στον Αμερικανό συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2027, ενώ το τρέχον συμβόλαιο του Τζόουνς λήγει μόλις τελειώσει η σεζόν.

Φυσικά, τα πάντα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, μιας και η προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου πιέζει τις καταστάσεις. Μετακίνηση από μία ομάδα σε μία άλλη, όσον αφορά την EuroLeague, μπορεί να συμβεί μόνο αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος από την ομάδα του ως τότε.