Ολυμπιακός: Πότε θα κάνει το ντεμπούτο του ο Μόντε Μόρις – Μένει εκτός με Βιλερμπάν

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται στην Ελλάδα από την περασμένη Κυριακή όμως το ντεμπούτο στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό μετατίθεται για την επόμενη βδομάδα.

Ο Αμερικανός περιφερειακός θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς της Stoiximan GBL την Κυριακή (13:00) κόντρα στον Κολοσσό στο ΣΕΦ όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Μόρις δεν θα παίξει στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν την Παρασκευή για τη Euroleague.