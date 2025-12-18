Ολυμπιακός: Πότε θα κάνει το ντεμπούτο του ο Μόντε Μόρις – Μένει εκτός με Βιλερμπάν
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου Μπαρτζώκα
Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται στην Ελλάδα από την περασμένη Κυριακή όμως το ντεμπούτο στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό μετατίθεται για την επόμενη βδομάδα.
Ο Αμερικανός περιφερειακός θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς της Stoiximan GBL την Κυριακή (13:00) κόντρα στον Κολοσσό στο ΣΕΦ όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο Μόρις δεν θα παίξει στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν την Παρασκευή για τη Euroleague.
