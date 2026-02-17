Ολυμπιακός: Ανανέωσαν με τον Τσικίνιο οι Πειραιώτες

Παίκτης του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να είναι με κάθε επισημότητα ο Τσικίνιο όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη 17/2.

Ο Πορτογάλος άσος που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ολυμπιακού από την ημέρα που εντάχθηκε στην ομάδα θα παραμείνει στον σύλλογο.

Από τον Ιανουάριο του 2024 όταν και αποκτήθηκε από την Μπενφίκα ο Τσικίνο έχει σημείωσει 16 γκολ και έχει δώσει 11 ασίστ σε συνολικά 95 εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα».

Παράλληλα, με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Τσικίνιο έχει κατακτήσει το τρόπαιο του Conference League (2023-2024), αλλά και τα Stoiximan Super League 2025, Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025, Betsson Super Cup 2026.