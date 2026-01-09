Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θαρθάνα για τη Β’ ομάδα

Αγωνίστηκε στον Βόλο

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θαρθάνα για τη Β’ ομάδα
DEBATER NEWSROOM

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) η μεταγραφή του Ισπανοού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα απ’ τον Βόλο στον Ολυμπιακό, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να προορίζεται (σε πρώτη φάση) για τη Β’ ομάδα των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ολυμπιακός – Μπάγερν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής στη EuroLeague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Μπάγερν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής στη EuroLeague

Συνεχίζεται σήμερα (9/1) η δράση της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διπλή βδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί σημαντικό διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ