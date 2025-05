Στην πρώτη αντίδρασή της, μετά την ήττα από την Μονακό στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με σχετική ανάρτηση.

Οι ερυθρόλευκοι μέσω των social media τους έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια από δω και πέρα επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ.

«Πονάει γιατί το πιστέψαμε.

Πονάει γιατί αξίζαμε περισσότερα.

Αλλά έτσι γράφεται η ιστορία – με δάκρυα, προσπάθεια και πίστη.

Ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει εδώ…», είναι η αναφορά των ερυθρολεύκων.

It hurts because we believed in it.



It hurts because we deserved more.



But this is how history is made – with tears, effort, and faith.



Olympiacos doesn’t end here.



