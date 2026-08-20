ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-0: «Καυτός» Φούντας με δύο γκολ – Προβάδισμα πρόκρισης για τους Κρητικούς

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα, ο ΟΦΗ προηγείται πλέον με 2-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League.

Ο διεθνής επιθετικός, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό, βρήκε ξανά δίχτυα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

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Οι Κρητικοί, που επέστρεψαν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο τους έπειτα από 26 χρόνια, κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ταξιάρχη Φούντα, μόλις στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο ίδιος ποδοσφαιριστής πέτυχε και δεύετρο γκολ στο 51′, αυτη τη φορά με επιτυχημένη εκτέλεση πέναλτυ.

Το πρώτο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα

Η φάση του πρώτου γκολ ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά, με τον Αϊτόρ να κάνει το χαμηλό γύρισμα προς την περιοχή.

Η μπάλα βρήκε σε ποδοσφαιριστή της ΤΣΣΚΑ και κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με όμορφο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έδωσε το προβάδισμα στον ΟΦΗ.

Το δεύτερο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα

Στο 51ο λεπτό, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι και την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο Έλληνας επιθετικός σημάδεψε την κάτω αριστερή γωνία, νίκησε τον Φέντορ Λαπουκόφ και έγραψε το 2-0, πετυχαίνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Σόφια, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου.