ΠΑΟΚ – Μπραν 0-1: Άνοιξαν το σκορ οι Νορβηγοί στην Τούμπα

Πίσω στο σκορ βρέθηκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα playoffs του Conference League στην Τούμπα.

Οι Νορβηγοί κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Κρίστιαν Έρικσεν, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0.

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Ο Έρικσεν έκανε το 1-0 για την Μπραν

Η φάση του γκολ ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά, με τον Σόλτβεντ να κάνει το γύρισμα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ.

Ο Έρικσεν βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με ψύχραιμο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην Μπραν και «παγώνοντας» την Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον να αντιδράσει και να ανατρέψει την κατάσταση στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 27 Αυγούστου στη Νορβηγία.