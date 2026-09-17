Βαθμολογία UEFA: Μία ανάσα από τη 10η θέση η Ελλάδα – Η απόσταση των 113 βαθμών

Ακόμη πιο κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA βρίσκεται πλέον η Ελλάδα, μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την εξαιρετική βραδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου με την ιστορική νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ.

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Η επικράτηση του ΟΦΗ πρόσθεσε 400 βαθμούς στην ελληνική συγκομιδή και έφερε τη χώρα στους 45.012 βαθμούς, μόλις 113 πίσω από την Τσεχία και την Πολωνία.

Στους 45.012 βαθμούς η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης, αλλά πλέον απέχει ελάχιστα από την Τσεχία, η οποία καταλαμβάνει τη 10η θέση, και την Πολωνία που ακολουθεί με την ίδια βαθμολογία.

Η διαφορά των τριών χωρών είναι εξαιρετικά μικρή:

9. Τουρκία: 49.675 βαθμοί – 4/5 ομάδες

49.675 βαθμοί – 4/5 ομάδες 10. Τσεχία: 45.125 βαθμοί – 4/5 ομάδες

45.125 βαθμοί – 4/5 ομάδες 11. Πολωνία: 45.125 βαθμοί – 2/5 ομάδες

45.125 βαθμοί – 2/5 ομάδες 12. Ελλάδα: 45.012 βαθμοί – 4/5 ομάδες

45.012 βαθμοί – 4/5 ομάδες 13. Νορβηγία: 38.612 βαθμοί – 4/5 ομάδες

38.612 βαθμοί – 4/5 ομάδες 14. Δανία: 38.306 βαθμοί – 4/4 ομάδες

Η Ελλάδα έχει επομένως απόσταση μόλις 0,113 βαθμών από τη 10η θέση, ενώ διατηρεί τέσσερις από τις πέντε ομάδες της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι νίκες Ολυμπιακού και ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός έδωσε την πρώτη σημαντική ώθηση στη βαθμολογία, επικρατώντας με ανατροπή της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League.

Τη σκυτάλη πήρε ο ΟΦΗ, ο οποίος υπέταξε τη Χόφενχαϊμ με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη διοργάνωση.

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Τα γκολ των Αϊτόρ και Γιώργου Κανελλόπουλου δεν χάρισαν μόνο τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Χρήστου Κόντη, αλλά ενίσχυσαν σημαντικά και τη συνολική βαθμολογία της Ελλάδας.

Με τέσσερις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη, κάθε νίκη και ισοπαλία αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μάχη με την Τσεχία και την Πολωνία.

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Τι σημαίνει η 10η θέση για την Ελλάδα

Η είσοδος στην πρώτη δεκάδα της UEFA μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις ελληνικές ομάδες όσον αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2027-2028.

Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει τη σεζόν στη 10η θέση, η κατανομή των ευρωπαϊκών θέσεων προβλέπεται να διαμορφωθεί ως εξής:

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Ο πρωταθλητής Ελλάδας θα μπορεί να αγωνιστεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ανάλογα και με τις ανακατατάξεις που θα προκύψουν από τους κατόχους των ευρωπαϊκών τίτλων.

Ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League.

Ο τρίτος του πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τέταρτος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Πρόκειται για μία σημαντική αναβάθμιση, καθώς περιορίζει τον αριθμό των προκριματικών αγώνων και αυξάνει τις πιθανότητες παρουσίας περισσότερων ελληνικών ομάδων στις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Καθοριστική η συνέχεια της League Phase

Η μάχη για τη 10η θέση αναμένεται να παραμείνει αμφίρροπη, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Τσεχία διατηρούν τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Η Πολωνία βρίσκεται επίσης στους 45.125 βαθμούς, διαθέτει όμως μόνο δύο ενεργές ομάδες, γεγονός που μπορεί να δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να την ξεπεράσει άμεσα.

Οι επόμενες αγωνιστικές της League Phase θα είναι καθοριστικές, με κάθε θετικό αποτέλεσμα των ελληνικών συλλόγων να μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Περισσότερες ειδήσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δημοσιεύονται στην ενότητα Αθλητικά του DEBATER.