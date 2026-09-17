Στα «ερυθρόλευκα» ο Μάριους Μουαντιλμαντζί – «Περήφανος που ήρθα σε αυτόν τον μυθικό σύλλογο»

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού από τη Σαμσουνσπόρ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

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Ο Μουαντιλμαντζί έστειλε ήδη το πρώτο του μήνυμα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την υπερηφάνεια και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Περήφανος που ήρθα σε αυτόν τον μυθικό σύλλογο»

Ο διεθνής επιθετικός από το Τσαντ δήλωσε ανυπόμονος να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της νέας του ομάδας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που ήρθα σε αυτόν τον μυθικό σύλλογο. Ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα», ήταν το μήνυμα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των Πειραιωτών.

Ο Μουαντιλμαντζί χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό μεγάλη ομάδα και υπογράμμισε την επιθυμία του να βοηθήσει στις επόμενες επιτυχίες του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ακόμη μία επιλογή στην επιθετική γραμμή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1998 και αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και αποκτήθηκε από την τουρκική Σαμσουνσπόρ.

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Η άφιξή του προσφέρει μία επιπλέον λύση στη γραμμή κρούσης, σε μία περίοδο κατά την οποία οι Πειραιώτες καλούνται να διαχειριστούν τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η παραγωγική παρουσία του στη Σαμσουνσπόρ

Ο Μουαντιλμαντζί αγωνιζόταν στη Σαμσουνσπόρ από το καλοκαίρι του 2023 και πραγματοποίησε συνολικά 119 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 44 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.

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Κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία, με 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ύψους 1,90 μ. επιθετικός αναμένεται πλέον να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και να τεθεί στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

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