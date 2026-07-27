Θεσσαλονίκη: «Λαβράκι» της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παίγνια

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έπεσε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνολικά τέσσερα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

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Πρόκειται για τον προσωρινά υπεύθυνο και εργαζόμενη του καταστήματος, καθώς και δύο πελάτες, στους οποίους ο προσωρινά υπεύθυνος είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο κατάστημα και τη συμμετοχή τους, ως παίκτες, σε απαγορευμένα τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία συνολικά 30 πλήρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο, ενώ στην οθόνη δύο απ’ αυτών, εμφανίζονταν φρουτάκια σε σχηματισμό τρίλιζας και μονάδες πονταρίσματος.

Περαιτέρω, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους διενεργούνταν τα απαγορευμένα τυχερά παίγνια, διαπιστώθηκε ότι ελέγχονταν από άλλο πλήρη ηλεκτρονικό υπολογιστή, που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server).

Τον server χειριζόταν ο προσωρινά υπεύθυνος και μέσω αυτού, εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και άλλαζε την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, για να μη γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα, ενώ η υπάλληλος διευκόλυνε τη συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παίγνια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 30 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), καθώς και 610 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε να εργάζονται στο κατάστημα δύο εργαζόμενοι για τους οποίους δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ