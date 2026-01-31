Ο Ολυμπιακός με δέκα παίκτες απέναντι στο Περιστέρι Betsson

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με μόλις δέκα παίκτες στο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της GBL κόντρα στο Περιστέρι Betsson, λόγω των απουσιών των Βεζένκοφ και Παπανικολάου.

Ο Βεζένκοφ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για το επεισόδιο με τον Πετρόπουλο και θα εκτίσει την ποινή του στο συγκεκριμένο ματς, ενώ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δεν θα αγωνιστεί λόγω ισχιαλγίας.

Με αυτή τη σύνθεση, ο προπονητής Μαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του 4 Έλληνες και 6 ξένους παίκτες για την αναμέτρηση.

Η δεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Φουρνιέ.