Ολυμπιακός: Έτσι είχαν νικήσει οι “ερυθρόλευκοι” την Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League

Έναν παλιό γνώριμο θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στην νοκ άουτ φάση του Champions League πριν σχηματιστούν τα ζευγάρια των “16” της διοργάνωσης. Μετά την κλήρωση του Champions League το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), ο Ολυμπιακός θα βρει ξανά μπροστά του την Λεβερκούζεν.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φλεβάρη, ενώ η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στην Γερμανία.

Πριν από κάποιες βδομάδες, οι “ερυθρόλευκοι” τέθηκαν αντιμέτωποι με τις “ασπιρίνες” σε τελικό πρόκρισης για την ομάδα του Πειραιά και κατάφεραν να επικρατήσουν μετά από μαγική εμφάνιση του Τζολάκη που έσωσε ουκ ολίγες φορές την ομάδα του από το να δεχτεί γκολ.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι ερυθρόλευκοι βρήκαν δύο γκολ με Κοστίνια και Ταρέμι και στην συνέχεια περίμεναν τους Γερμανούς στο δικό τους μισό χωρίς η Λεβερκούζεν να μπει ξανά στο παιχνίδι με κάποιο γκολ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (74′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης (75′ Γκαρθία), Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο (82′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (79′ Ονιεμαέτσι), Ταρέμι (75′ Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ / 3-4-3): Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Βάθκεθ (58′ Τίλμαν), Φερνάντεθ, Γκαρθία, Γκριμάλδο, Μάσα (70′ Αρτούρ), Κοφάν (70′ Σικ), Πόκου (81′ Κάλμπρεθ).