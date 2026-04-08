Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Το “στερνό αντίο” των Παρτιζάν, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον θρυλικό προπονητή
Έφυγε σε ηλικία 67 ετών ο Σέρβος προπονητής
Συγκλονισμένο είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς που έφυγες από την ζωή σε ηλικία 67 ετών.
Με ανακοίνωσή της, η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον Σέρβο κόουτς: “Η οικογένεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς και η Παρτιζάν έλαβαν την είδηση ότι σήμερα, 8 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς.
Η σύζυγός του, Άνα, και ο γιος του, Λούκα, επιβεβαίωσαν την πληροφορία που όλοι φοβόντουσαν, μετά την επιδείνωση της υγείας του ανεπανάληπτου «ασπρόμαυρου» στρατηγού πριν από μερικές εβδομάδες. Με την παρούσα ανακοίνωση, η Παρτιζάν εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια, ενώ το κοινό θα ενημερωθεί εκ νέου για την ημερομηνία και τον τόπο της επιμνημόσυνης τελετής και της κηδείας”.
Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του σπουδαίου προπονητή με ανάρτησή του στα social media: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».
Ανάρτηση ήρθε και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Ένας αληθινός δάσκαλος του παιχνιδιού και ένας προπονητής που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το πάθος, η γνώση και η αφοσίωσή του ενέπνευσαν γενιές παικτών και φιλάθλων.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς».
