Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ – Πέθανε ο θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ένα θρύλος του ευρωπαϊκού και σερβικού μπάσκετ δεν βρίσκεται ανάμεσα μας καθώς ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, ενώ το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Όπως αναφέρουν στην Σερβία, τον Μάρτιο επιδεινώθηκε σημαντικά η κατάστασή του με πρόβλημα στην καρδιά και τους πνεύμονες και τελικά απεβίωσε.

Ενώ εργάστηκε ως προπονητής σε όλη την Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένων θητειών στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τη Λιμόζ και διάφορες ιταλικές ομάδες— είναι περισσότερο διάσημος για την καθοριστική θητεία του στην Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Υπό την ηγεσία του, ο σύλλογος κυριάρχησε στην Σερβία, έπαιξε στο Final Four της EuroLeague το 2010 και έγινε πραγματικό εργοστάσιο για ταλέντα του NBA και της EuroLeague.

Διετέλεσε επίσης προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας και Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Ο Βουγιόσεβιτς αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές του αθλήματος.