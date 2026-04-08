Ολυμπιακός: Δύο απουσίες ενόψει Χάποελ – Εκτός Φουρνιέ και Μόρις

Ο Ολυμπιακός αγκάλιασε την πρώτη θέση μετά την νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης και προετοιμάζεται να ολοκληρώσει την διαβολοβδομάδα απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κάποιες απουσίες για το εν λόγω ματς το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (9/4) με τον Εβάν Φουρνιέ να μην ακολουθεί την αποστολή λόγω στομαχικών διαταραχών, όπως και ο Μόντε Μόρις λόγω μυϊκού σπασμού στη μέση.

Στην Αθήνα έμειναν επίσης ο Γιαννούλης Λαρετζάκης και ο Ταιρίκ Τζόουνς.