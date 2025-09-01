Ντάνιελ Ποντένσε: «Προσπαθώ να μην κλάψω, ήρθα για να μείνω!» – Το μήνυμα του προς τους φίλους του Ολυμπιακού (Βίντεο)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το βράδυ της Δευτέρας 1/9.

O Πορτογάλος άσος επιστρέφει για τρίτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και γνώρισε την αποθέωση από περίπου 2.000 οπαδούς του συλλόγου που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Πλέον, ο Ντάνιελ Ποντένσε θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν την οψιόν αγοράς του.

«Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα προτιμούσα να ήμουν. Είναι τρελό αυτό που ζω εδώ και δεν μπορώ να το περιγράψω. Για πολλούς λόγους εδώ είναι το σπίτι μου» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω. Δεν περίμενα αυτήν την υποδοχή μετά την τελευταία μου αποχώρηση αλλά οι οπαδοί του Ολυμπιακού ακόμα με εκπλήσσουν.

Τώρα τρέμω! Ήρθα εδώ για να μείνω. Θέλω να μείνω εδώ ακόμα και για δέκα χρόνια. Θέλω να μείνω εδώ σε όλη μου τη ζωή. Αγαπώ τον Μεντιλίμπαρ».

Δείτε τις εικόνες