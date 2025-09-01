Ντάνιελ Ποντένσε: Έφτασε στην Ελλάδα ο Πορτογάλος – Ντελίριο από τους φίλους του Ολυμπιακού στο “Ελ. Βενιζέλος” (Βίντεο)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, τον Πορτογάλο άσο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο πολλοί φίλοι του συλλόγου που είχαν βρεθεί από νωρίς στο σημείο για να αποθεώσουν τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος θα φορέσει για τρίτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Από την πλευρά του, ο Ντάνιελ Ποντένσε βγήκε από το αεροδρόμιο, φορώντας κασκόλ του συλλόγου, δείχνοντας για μια ακόμη φορά το δέσιμο που έχει με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Πορτογάλος παίκτης αναμενόταν περί τις 13:45 στο «Ελ. Βενιζέλος», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη καθώς η Αλ Σαμπάμπ, η ομάδα που τον στέλνει δανεικό στους “Ερυθρολεύκους“, ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που απαιτείται έτσι ώστε να μπει στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα ο Ποντένσε να ανεβάσει story στο Instagram, ενημερώνοντας για τη σχετική εξέλιξη και τονίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα είναι στη χώρα μας.

It's gonna be lit 🔥 when Podence comes out of arrivals 🤩 Nothing like a good AIRPORT WELCOME for a fan favourite ❤️ @daniel_podence #olympiacos #podence #transferwindow pic.twitter.com/Y95QKXPQ0n— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) September 1, 2025

