Νίκολα Μίροτιτς: Ξύρισε μετά από λάθος το μούσι του – Το απολαυστικό βίντεο της Μονακό

Ένα λάθος με τη ξυριστική μηχανή του ήταν αποτέλεσμα ο Νίκολα Μίροτιτς να ξυρίσει το πλούσιο μούσι του.

«Θα είμαι πίσω σε δύο εβδομάδες! Έκανα ένα λάθος όταν ξυρίστηκα και έπρεπε να τα πάρω όλα. Θα είναι όμως πίσω σε δύο εβδομάδες. Η βασική ερώτηση.

Γιατί ξυρίστηκα σήμερα. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Το θέμα είναι όμως ότι θα τα αφήσω να μακρύνουν ξανά. Σε δύο εβδομάδες θα είναι πίσω. Σήμερα ας πούμε ότι ήθελα να αλλάξω κάτι, αλλά μου αρέσει περισσότερο με τα μούσια, οπότε θα το αφήσω να μεγαλώσει ξανά», είπε ο Μίροτιτς στο βίντεο της Μονακό.