Νίκολα Γιόκιτς: Αναγνώρισε εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο τζάκετ του Καρλ Άντονι Τάουνς (βίντεο)

Δεν γνώριζε την εικονογραφία πριν τον ενημερώσει ο Σέρβος σταρ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ένα ιδιαίτερο σκηνικό συναίβει στο περιθώριο του NBA All Star Game 2026, με τον Νίκολα Γιόκιτς να αναγνωρίζει εικόνισμα του Αγίου Γεωργίου στο τζάκετ του Καρλ Άντονι Τάουνς.

Ο παίκτης από την Δομινικανή Δημοκρατία δεν είχε ιδέα τι απεικονίζεται στο πίσω μέρος του τζάκετ του, πριν τον ενημερώσει ο Γιόκιτς. Ο Σέρβος είναι γνωστός για την πίστη του στην Ορθοδοξία και έκανε… μαθήματα ιστορίας στον Άντονι Τάουνς.

Έκπληκτος έμεινε και ο Στεφ Κάρι ο οποίος δεν πίστευε ότι σήμαινε κάτι ιστορικό, μένοντας με την απόρια: «Αυτό το άλογο σημαίνει κάτι;». Ο Γιόκιτς πάντως ζήτησε από τα media να τραβήξουν μια φωτογραφία και να την ανεβάσουν.

Ο Τάουνς στην συνέντευξη τύπου πάντως δήλωσε πως πρέπει να κάνει μαθήματα ιστορίας.

