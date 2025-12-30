Νίκολα Γιόκιτς: Βαθιά ανάσα για τους Νάγκετς – Απέφυγε τα χειρότερα ο Σέρβος μέγκασταρ

Τα χειρότερα φαίνεται πως απέφυγε ο Νίκολα Γιόκιτς καθώς, όπως μεταδίδουν μέσα της Σερβίας, ο σταρ των Νάγκετς υπέστη διάταση στο αριστερό γόνατο.

Σε μία ανύποπτη φάση, ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο, αποχώρησε από το παρκέ και δεν επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι προκαλώντας ανησυχία για πιθανό σοβαρό τραυματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Σπένσερ Τζόουνς έχασε την ισορροπία του και πάτησε τον Γιόκιτς, με τον Σέρβο να πέφτει κάτω σφαδάζοντας και κρατώντας το γόνατο του. Here is a closer look of Nikola Jokic injury https://t.co/taYMEURxU7 pic.twitter.com/XdEZxtGQrK— Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) December 30, 2025

Τα νέα από την πατρίδα του σούπερ σταρ των Νάγκετς είναι ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται ότι υπέστη διάταση στο αριστερό γόνατο.

Όλοι πλέον περιμένουν την επίσημη ενημέρωση της ομάδας του Ντένβερ.