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Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης προσπάθησε να περάσει μέσα συσκευασίες κοκαΐνης – Τις είχε κρύψει στο εσώρουχο του (εικόνες)

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού

Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης προσπάθησε να περάσει μέσα συσκευασίες κοκαΐνης – Τις είχε κρύψει στο εσώρουχο του (εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης προσπάθησε να περάσει μέσα στις φυλακές Δομοκού κρατούμενος που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, για το περιστατικό εκδόθηκε ανακοίνωση του Σωματείου Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, το οποίο συγχαίρει δημόσια τους δύο εξωτερικούς φρουρούς οι οποίοι ήταν αυτοί, που με την παρατηρητικότητα και τον επαγγελματισμό τους κατάφεραν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναφορά του Σωματείου, κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου στο Εξωτερικό Θυρωρείο των φυλακών της Δομοκού, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν 32 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 177 γραμμαρίων, τις οποίες ο ισοβίτης είχε επιμελώς κρυμμένες μέσα στο εσώρουχό του.

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Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Κατόπιν σχετικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο κρατούμενος συνελήφθη εκ νέου για την κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.

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