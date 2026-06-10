Χαμηλές επιδόσεις για Καραλή και Τζένγκο στο Diamond League του Όσλο

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αγωνίστηκαν σήμερα στο Diamond League του Όσλο, σε μια διοργάνωση όπου η χαμηλή θερμοκρασία επηρέασε σε πολλές περιπτώσεις την απόδοση των αθλητών και αθλητριών.

Ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα στο επί κοντώ στην έκτη θέση με το – μη αντιπροσωπευτικό για τα δεδομένα του – 5,62 μ., ύψος που επέλεξε για να μπει στον αγώνα.

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Ο αθλητής ξεκίνησε αρκετά χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να κρατηθεί ζεστός για τα μεγαλύτερα άλματα. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5,82 μέτρα. Ο Κέρτις Μάρσαλ, αφού εξασφάλισε τη νίκη στα 5,82 μ., έκανε ένα άκυρο στα 5,92 μ. και στη συνέχεια επέλεξε να αποσυρθεί.

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε τρεις βολές, με καλύτερη στα 53,75 μέτρα. Η έμπειρη αθλήτρια ξεκίνησε με 52,55 μ., ήταν άκυρη στη δεύτερη βολή και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην ένατη θέση.

Μόλις δύο βολές επέλεξε να κάνει η Ζίγι Γιαν, με καλύτερη την πρώτη στα 67,11 μ. Η κορυφαία αθλήτρια φέτος στον κόσμο έχει επίδοση 71,74 μ. και παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη σεζόν.