Συγκινητικό αντίο του Μπιανκόν στον Ολυμπιακό: «Θα είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή»

Η ώρα της αποχώρησης από τον Ολυμπιακό έφτασε για τον Ζουλιέν Μπιανκόν, ο οποίος μέσω των social media είπε το δικό του αντίο στους Πειραιώτες.

Ο Γάλλος αμυντικός πλέον θα μετακομίσει στην Άντερλεχτ και το Βέλγιο ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή του, ο Ζουλιέν Μπιανκόν αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως θα έχει για πάντα μέσα στην καρδιά του την ομάδα του Πειραιά και τους φιλάθλους της.

«Ευχαριστώ Ολυμπιακέ. Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 και από την πρώτη κιόλας ημέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου.

Με υποδεχθήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή, για τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο, τον σύλλογο και φυσικά για τους καταπληκτικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι τόσο ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για πάντα!» ανέφερε ο Ζουλιέν Μπιανκόν.