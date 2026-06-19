Δυνατό τεστ με Άγιαξ και επιστροφή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το «τριφύλλι» θα δώσει 4 ματς από 1 έως 15 Ιουλίου, με την «πρόβα τζενεράλε» να πραγματοποιείται στις 15/7 στην Αυστρία κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης.

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Αναλυτικά οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά:

*Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Χέλμοντ Σπορτ στην Ολλανδία

*Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Άγιαξ στο Έρμελο της Ολλανδίας.

*Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο.

*Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.