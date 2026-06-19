Δυνατό τεστ με Άγιαξ και επιστροφή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού
Το πρόγραμμα των «πρασίνων»
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Το «τριφύλλι» θα δώσει 4 ματς από 1 έως 15 Ιουλίου, με την «πρόβα τζενεράλε» να πραγματοποιείται στις 15/7 στην Αυστρία κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης.
Αναλυτικά οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά:
*Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Χέλμοντ Σπορτ στην Ολλανδία
*Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Άγιαξ στο Έρμελο της Ολλανδίας.
*Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο.
*Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.
πηγή στην Google
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