Ένας νεκρός από τη σύγκρουση των τρένων στο Μπέντφορντ της Βρετανίας – Το μήνυμα του Στάρμερ

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ σήμερα, σύμφωνα με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει κηρυχθεί σε σοβαρό περιστατικό και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στο σημείο μαζί με συναδέλφους από την αστυνομία του Μπέντφορντσάιρ και τις τοπικές υπηρεσίες πυρόσβεσης, διάσωσης και ασθενοφόρων.

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Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Στιούαρτ Κάντι, δήλωσε: «Έχουμε κηρύξει σοβαρό περιστατικό και βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική ανταπόκριση της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης».

«Εργαζόμαστε με ταχύτητα για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις μπορέσουμε».

Στάρμερ: Σκέψεις με την οικογένεια όσων επλήγησαν

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ πήρε θέση για τη σύγκρουση των τρένων λέγοντας ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό. Είπε παράλληλα ότι «οι σκέψεις του είναι με την οικογένεια του ατόμου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του και με όσους τραυματίστηκαν σοβαρά».

Hugely concerning reports of a collision involving two passenger trains near Bedford.



First and foremost, my thoughts are with the family of the person who has sadly lost their life, and with those who have been seriously injured.



I am grateful to the emergency services for…— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 19, 2026

Οι άνθρωποι ήταν «τόσο φοβισμένοι και μπερδεμένοι» μετά τη σύγκρουση των τρένων, δήλωσε ένας μάρτυρας. Ο Πιτ Ναπ δήλωσε στο Press Association «υπήρξε μια στιγμή που με πέταξαν στην καρέκλα μπροστά».

«Είδα καπνό, άνθρωποι έκλαιγαν, ούρλιαζαν», είπε. «Σηκώθηκα και είδα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, είχαν σπασμένα πόδια, και μετά κατάφερα να βγω από το τρένο και επειδή είμαι αρκετά αδύνατος, μπόρεσα να βγω από το άνοιγμα στις πόρτες».

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Είπε ότι δεν είχε νιώσει το τρένο να επιβραδύνει πριν από τη σύγκρουση, αλλά άλλοι επιβάτες του είπαν ότι το είχαν νιώσει.

Είπε στην PA ότι είδε ανθρώπους με «απειλητικά για τη ζωή, σοβαρά τραύματα, ελαφρά τραύματα» καθώς και «άτομα με επιδέσμους, άτομα που δεν μπορούσαν να δουν ευθεία», ενώ άλλοι σαν αυτόν ήταν ακόμα σε θέση να περπατήσουν. Είπε: «Έχω αίματα σε όλο μου το παντελόνι και η πλάτη μου πονάει απίστευτα, αλλά είμαι καλά».