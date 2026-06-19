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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Τανούλης

Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Τανούλης
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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα το βράδυ της Παρασκευής 19/6 ο Γιώργος Τανούλης, όπως έκαναν γνωστό οι «ερυθρόλευκοι».

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του» αναφέρει η λιτή ανακοίνωση του Ολυμπιακου, που αποχαιρετάει τον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

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Ο Γιώργος Τανούλης μετακόμισε στον Ολυμπιακό το 2023 από τον Προμηθέα Πατρών, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τις ευκαιρίες του και δόθηκε αρχικά δανεικός στο Μαρούσι και στη συνέχεια στον Άρη, ενώ την περσινή χρονιά δεν αγωνίστηκε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

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