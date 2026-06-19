Αυτό είναι το δώρο των 400 εκατ. $ του Κατάρ στον Τραμπ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ παρουσίασε επίσημα το αεροσκάφος το Air Force One, το οποίο δώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ το Κατάρ.

«Το αεροσκάφος VC-25B Bridge της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε επίσημα στην Ομάδα Αερομεταφορών του Προέδρου και θα ξεκινήσει τις πρώτες πτήσεις θέσης σε λειτουργία, σηματοδοτώντας την επιτυχή παράδοση μιας ασφαλούς, τροποποιημένης εκτελεστικής πλατφόρμας», αναφέρει η Πολεμική Αεροπορία.

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