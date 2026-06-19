Εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής της

Στη σύλληψη του 45χρονου Σκοπιανού νοικάρη της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία εξαφανίστηκε στα Χανιά της Κρήτης προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές καταφέραν τελικά να εντοπίσουν τον Σκοπιανό ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας για κατοχή χασισόδεντρων. Πλέον, αναμένεται να εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας.

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Ο Σκοπιανός θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη και οι Αρχές θέλουν να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες για την τύχη της 45χρονης αγνοούμενης.

Ο Σκοπιανός νοικάρης του σπιτιού της, ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου και λίγο πριν η Σταυρούλα εξαφανιστεί. Αυτός είναι ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή της

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR οι Αρχές φαίνεται να εντόπισαν στο σπίτι του ενοικιαστή της ίχνη αίματος, με τον ίδιο να έχει εξαφανιστεί και να τον αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές.

Οι κηλίδες αίματος φαίνεται να εντοπίστηκαν σε δυο σημεία, ενώ αυτές πάνω στην τηλεόραση φέρεται να ανήκουν στην Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός της αγνοούμενης δήλωσε στην Αστυνομία πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, κάτι που αναφέρεται και στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως, υποστηρίζει η συνάντηση με την 45χρονη έγινε μία ημέρα πριν, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται πως η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες. Έπειτα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πήγε στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα.