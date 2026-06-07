Κάζο για Ντουπλάντις μέσα στο σπίτι του – Απέτυχε να περάσει τα 6 μέτρα και έχασε στο Diamond League της Στοκχόλμης (Βίντεο)

Κάζο για τον Μόντο Ντουπλάντις το απόγευμα της Κυριακής 7/6 στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό μην μπορώντας να περάσει τα 6 μέτρα και ηττήθηκε μέσα στην πατρίδα του από τον Κέρτις Μάρσαλ, με επίδοση στα 5.90 μέτρα.

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Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντις δεν κερδίζει σε αγώνα από το 2023 και 40 διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος.