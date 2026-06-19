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Με buzzer beater του Μπιμπέροβιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας η Φενέρμπαχτσε

Για τρίτη σερί χρονιά

Με buzzer beater του Μπιμπέροβιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας η Φενέρμπαχτσε
X/FenerbahceBeko
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Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 77-75 της Μπεσίκτας εκτός έδρας και έκανε το 3-1 στη σειρά κατακτώντας το πρωτάθλημα Τουρκίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα, με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς 2″ πριν το τέλος του αγώνα η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη που τόσο πολύ ήθελε και κατέκτησε το τρόπαιο.

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Ο Μπόλντγουιν είχε 21 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μπιμπέροβιτς να συμπληρώνει 17 πόντους και 5 ριμπάουντ.

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